Városházi sétánk utolsó állomása, amiben kinéztünk az erkélyről a belvárosra (Videó)

Ötrészes sorozatunk végéhez érkeztünk, melyben Cser-Palkovics András polgármester vezetésével barangoltuk be a Székesfehérvári városháza különleges tereit. Jártunk a történelmi pincében, megcsodáltuk a díszterem eleganciáját, és még a városvezető irodájába is betekintést nyertünk. Most pedig kilépünk az épület egyik legkülönlegesebb pontjára, a városháza erkélyére. Innen nyílik az egyik legszebb kilátás Székesfehérvár történelmi belvárosára. A Fő utca nyüzsgése, a barokk homlokzatok, templomtornyok és a városra jellemző színes tetők sora olyan látványt nyújt, amely nemcsak a helyieket, de az ide látogatókat is megérinti.

A szép belváros és a csodás erkély az épület bejárata felett! Fotó: Szekesfehervar.hu

Az erkély története.

Az erkély azonban nem csupán kilátópont, történelmi és művészeti értéke is kiemelkedő. - Az eredetileg a főtéren álló Bierbauer-házat díszítő barokk erkélyt 1717–18-ban készítette Walch Tamás kőfaragómester. Később, 1937-ben helyezték át mai helyére, a városháza délnyugati oldalára. Korinthoszi oszlopok tartják, oldalait Iustitia (Igazságosság) és Prudentia (Bölcsesség) allegorikus szobrai őrzik. Az erkély fölött egy sas trónol, karmaiban koronával és karddal, a város címerének ékes megjelenítéseként. - Olvashatjuk a történeti leírásokban, ám mindez nemcsak esztétikai értékkel bír, de a város jogi és erkölcsi tartásáról is mesél. Ez a különleges helyszín nem véletlenül lett sétánk záró állomása. Ünnepi beszédek, fontos bejelentések, sportsikerek ünnepi helyszíne, amely egyszerre szimbolikus és közvetlen kapcsolatot is teremt a város vezetése és lakói között. Hálásak vagyunk Cser-Palkovics András polgármesternek, aki a bejárás során nemcsak az épület tereit, hanem annak szellemiségét is közelebb hozta az olvasókhoz és a nézőkhöz! Sorozatunk ezzel lezárul, de a városháza, és benne Székesfehérvár élő múltja továbbra is nyitva áll mindazok előtt, akik kíváncsi szívvel lépnek be kapuin.