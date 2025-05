Érmék, emlékek és értékek találkozása a 38. alkalommal megtartott az éremgyűjtők találkozóján

Vasárnap ismét élettel telt meg a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház, ahol a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Fejér Megyei Alba Regia Szervezete 38. alkalommal rendezte meg hagyományos tavaszi találkozóját. A numizmatika szerelmesei éremcserére, vásárlásra és szakmai eszmecserére gyűltek össze az érembörze alkalmával, az eseményen pedig egy különleges bemutatóra is sor került. Sokan az anyák napi köszöntések után, vagy épp azok előtt látogattak el a rendezvényre, amelynek családias, mégis szakmailag igényes hangulata tökéletes vasárnapi programnak bizonyult mind a gyűjtők, mind a kíváncsi érdeklődők számára.

Érembörze a gyűjtők nagy örömére. Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

A találkozót reggel 9 órakor Horváth Miklós Csaba, Székesfehérvár alpolgármestere nyitotta meg, aki köszöntőjében méltatta a helyi éremgyűjtők közösségformáló munkáját, szakmai színvonalát, és azt a példaértékű elkötelezettséget, mellyel évről évre ápolják a város múltját és kultúráját. „A Fehérvári Nagyjaink éremsorozat újabb és újabb darabjai nemcsak emléket állítanak, hanem erősítik a városhoz fűződő kapcsolatot is – és ezzel Székesfehérvár hírnevét viszik messzire, akár Londonig vagy Cambridge-ig” – fogalmazott az alpolgármester.

A találkozót reggel 9 órakor Horváth Miklós Csaba, Székesfehérvár alpolgármestere nyitotta meg

Érembörze és emlékérem!

A megnyitót követően Csóka Ferenc, a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének országos elnöke szólt a jelenlévőkhöz. A program részeként Ulcz Miklós titkár elismeréseket adott át a közösség érdemes tagjainak. Az esemény egyik fénypontja volt a Fehérvári Nagyjaink című éremsorozat legújabb darabjának bemutatása. A 13. éremmel Goldziher Ignác, a Székesfehérváron született világhírű keletkutató előtt tisztelegnek. Az éremismertetőt Igari Antal, a helyi szervezet elnöke tartotta. Az orientalista életútját és munkásságát pedig Gergely Anna történész idézte fel az érdeklődők előtt.

Precízen megvizsgáltak a gyűjtők minden darabot! Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

A rendezvényhez idén is kamarakiállítás társult, amely három tematikus egységben mutatta be: egyrészt Goldziher Ignác életét, másrészt a Fehérvárhoz köthető emlékérmeket, harmadrészt Izrael Állam pénzeit és érmeit. A tárlat jól illeszkedik a 2025-ös jubileumi évfordulóhoz, melynek alkalmából szintén emlékérem készül majd. A hivatalos programok mellett már reggel 8 órától éremcsere és vásár várta a látogatókat a Szent István és Szent Imre termekben – a tapasztalt gyűjtők mellett sok új érdeklődő is érkezett, akik közvetlenül a kiállítóktól és egymástól tanulhattak a numizmatika világáról.