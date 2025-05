Elkésett az EON - Áramütés végzett a fészkéhez repülő gólyával, a párja azóta is várja

Az átalakítás azért is volt fontos, hiszen tavaly két gólya is halálos áramütést szenvedett pont itt, ezen a helyen Válon, a Rákóczi és a Tordasi utca sarkán. Az EON holnap jön, a falubeliek dühösek. Megszakad a szív! Párja azóta is várja és nem ül a tojásokon. A nagy kérdés: Most mi lesz velük?

Újabb gólya pusztult el a váli gólyafészeknél, halálos áramütést szenvedett az éjszaka. Az EON holnap érkezett volna..

Fotó: KZ

Felkerestük az EON-t, hogy megkérdezzük most mi várható és mi lesz a fészekaljjal. Amint válaszolnak, közölni fogjuk.