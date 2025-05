Tilos az energiaital: mit szólnak a fiatalok?

Aligha van olyan középiskola, amelynek környékén az ember ne botlana energiaitalt fogyasztó fiatalokba, akik többsége az iskolai leterheltségre, a korán kelésre hivatkozva fogyasztja a magas koffeintartalmú italokat. Ugyanakkor az energiaitalok fiatalok körében való elképesztő népszerűségének nemcsak a koffeinigény az oka, hanem legalább ennyire meghatározó a trend, hogy mások is ezt csinálják és milyen menőnek is tűnik. Mert hát a kávézgató középiskolás látványa sokkal ritkább. Ha van is, akkor is inkább a lányok döntenek egy espresso vagy latte mellett. És éppen ezért ők azok, akik most azt mondják, hogy ha nem vehetnek energiaital, akkor majd többet kávéznak. Na de mit szól az érintett generáció ahhoz, hogy mostantól nem vásárolhatnak energiaitalt?

Energiaital-szabályozás: megosztja a fiatalokat az új törvény

Élet az energiaital után: a kiskaput keresők

Kíváncsiak voltunk, mit szólnak a 18 éven aluli fiatalok az új szabályozáshoz, ezért felkerekedtünk, hogy megkérdezzük néhányukat a témában. Első interjúalanyunk napi egy energiaitalt iszik, de van, hogy kettő is lecsúszik. Azt mondja, nem örül a szabályozásnak, és már ki is találta a módját annak, hogyan jut majd hozzá az italhoz. S nincs ezzel egyedül. Azok,

akik rendszeresen fogyasztanak energiaitalt, s talán függői is, már javában azon törik a fejüket, hogyan cselezzék ki az új szabályozást.

A kiskapuk száma azonban nem túl kecsegtető, a többség azzal operál, hogy majd megveteti mással, vagy éppen betáraz belőle annyit, hogy egy darabig biztosan elég legyen. Vannak, akik az önkiszolgálókasszákba fektetik minden reménységüket, azt gondolva, hogy ott majd az árucikk leolvasásakor senki sem ellenőrzi, mit is szeretnének megvásárolni. Csakhogy ebben tévednek. Ahogy 18 éven aluliak nem vehetnek alkoholt és dohányterméket, úgy az energiaital megvásárlását sem fogja jóváhagyni az önkiszolgálókasszák kezelője. Egy fiatal lány pedig az mondja, ő majd kávéra vált, mert neki szüksége van egy kis plusz motivációra a naphoz. Érdekes módon, ezt az alternatívát csak a hölgyektől hallottuk, a fiúk nem gondolkodnak ebben.