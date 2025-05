Elképesztő: egy használt kocsi árából ingatlantulajdonos lehet most az ember

Manapság az ingatlan árak az egekbe szöktek, de akad néhány olyan kincs, eladó telek amiért nem kell túl mélyen a zsebünkbe nyúlni. Fejérben is akadnak olyan ingatlanok, amelyekért nem kérnek többet, mint egy használt autó ára és mi most össze is gyűjtöttünk néhányat ezek közül az ingatlanbazár kínálatából.

Eladó telek egy használt autó áráért Fejérben

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Ez a négy eladó telek egy használt autó áráért várja új tulajdonosát

1. Zártkerti telek Válon gyönyörű természeti környezetben

Ezért az Újhegyen található kis 704 m2-es kis szőlő ültetvényt mindössze 1,48 millió forintért kínálja eladásra jelenlegi tulajdonosa. Jelenleg művelési ág alól nincs kivonva és tulajdoni lapján "szőlő"-ként szerepel. Annak is remek választás lehet, aki nagyobb szőlő birtokban gondolkodik, ugyanis több eladó telek is található a közvetlen közelében.

2. Kőszárhegy csendes környékén kis zártkerti telek

Kőszárhegyen, egy télen-nyáron jól járható utcában eladó ez a kis 995 m2-es zártkerti, bekerítetlen, 13 méter széles telek, amely 1%-ban beépíthető. A kerekeken álló lakókocsi vagy konténerház nem számít a beépíthetőségbe, így bármekkora elhelyezhető a területen. Ezt az ingatlant nem több, mint 1,9 millió forintért árulják.

Forrás: ingatlanbazar.hu

3. Kiváló elhelyezkedésű építési telek Kálozon

A Székesfehérvártól 30km-re található, lakóövezeti, 1481 m2-es építési telek Káloz szívében helyezkedik el. Lakóövezeti besorolása miatt, akár családi ház építésére vagy kisebb lakópark létesítésére is lehetőség van. A remek elhelyezkedésű telek 2 millió forintért vásárolható meg.

4. Kis építési telek Mezőszilas csendes utcájában

Két lakóingatlan között helyezkedik el ez a kis 899 m2-es építési telek, melyet most 2 millió forintért kínálnak eladásra. Az ingatlan tulajdoni lapján jelenleg lakóház és udvar szerepel, mivel korábban egy romos épület állt a telken, azonban ez elbontásra került. Azonban, az 50m2-es beton alap, amely nem került elbontásra, hasznosítható.