EFOTT 2025: Visszatér a Tankcsapda, jön a techno – Sukorón robban a nyár legnagyobb egyetemi fesztiválja

Megkezdődött a visszaszámlálás: két hónap múlva startol az EFOTT, amely idén is Sukorón, a Velencei-tó partján várja az egyetemistákat – és immár középiskolásokat is. A fesztivált beharangozó május 9-i sajtótájékoztatón számos izgalmas újdonságot jelentettek be. Lasztovicza Gábor, az EFOTT ügyvezetője kiemelte, hogy a fesztivál fókuszában idén is a hallgatói közösségek állnak: "Közel 600 nappali programmal készülünk, amelyek nemcsak szórakoztatnak, hanem később kamatoztatható tudást is nyújtanak." A szervezők célja, hogy az EFOTT továbbra is elérhető maradjon a diákok számára – ennek érdekében példátlan árcsökkentéseket hajtottak végre. Egy korsó sör például mindössze 790 forintba kerül majd.

Pontosan két hónap múlva startol az EFOTT

Forrás: EFOTT

Komoly felhozatal az EFOTT repertoárjában

A zenei felhozatal idén is bivalyerős: olyan előadók lépnek színpadra, mint a Valmar, Krúbi, ByeAlex és a Slepp, Carson Coma, beton.hofi, Halott Pénz, Wellhello, Dzsúdló, Blahalouisiana, Margaret Island, Irie Maffia és a Punnany Massif. Nagy visszatérőként a Tankcsapda is színpadra áll, ráadásul egy új közös dallal debütálnak a BSW-vel.

A fesztivál történetében először technohelyszín is lesz, továbbá diszkózóna várja a retró rajongókat, ahol a '90-es és 2000-es évek slágerei csendülnek majd fel. Emellett új karrierzóna is megvalósul, ahol 20-30 vállalat mutatja be lehetőségeit a jövő munkavállalóinak.

Babaitisz Jorgosz Andreasz, azaz Lil Frakk, a fesztivál egyik legnépszerűbb fellépője és nagykövete hangsúlyozta: „Nagyon jó megtapasztalni a »fesztiválcsinálást« belülről is. Idén is mindent beleadunk!” Lukács Eszter, a házigazda Széchenyi István Egyetem elnökhelyettese arról beszélt, hogy a fesztivál remek lehetőséget ad az egyetem bemutatására, különösen a technológiai és innovációs megoldásaik révén. Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter pedig bejelentette, hogy az idei EFOTT új kezdeményezéssel is bővül: az Educatio Summer program a középiskolásokat célozza, akik így testközelből ismerhetik meg a felsőoktatási lehetőségeiket.