Csontozásból a legjobb, kedvence a disznósajt

Az édesapa, Csaba is három gyermeket nevel feleségével, Edittel, s egy fiúunoka is gyarapítja a családot. Edit mestercukrász, de papíron is végzett hentes lett férje mellett, s egyetlen fiuk, Balázs is idejekorán „betévedt” a hentesboltba. Nagyapja és apja meghatottan nézték a kisfiút, aki most is így emlékszik: minden jó volt ott. S még egy fontos momentum: az idén hatvanhárom esztendeje alapított budapesti Bercsényi Miklós Élelmiszeripari, Környezetvédelmi Technikum és Szakképző Iskola indulása utáni második hentes évfolyamára járt Gyula nagyapa, ahova Balázs is beíratkozott három éve. A jónevű iskola minden évben benevez a legjobb végzőseivel az országos szakmai versenyre, de első ízben hozta el az intézmény történetében a fődíjat a bicskei Kemenczky Balázs! Nyulasi Tiborné igazgató, s az iskola büszkesége is ez a győzelem.

Fotó: Zsohár Melinda

- Az iskolában olyasmit is megtanultam, amit csak ott lehet. A gyakorlati tanműhelyben voltunk egy évig, ott sajátítottuk el a késztermékek gyártását, csontozást, bontást, csak utána következett a heti egyszeri alkalommal a dabasi vágóhíd. A munka üteme, a sebesség, a tempó, az együttműködés csak itt tanulható. Reggel héttől csapatmunkában dolgoztunk, megismerkedtünk a korszerű gépekkel – mondja Kemenczky Balázs, aki az első helyezés mellett két különdíjat is nyert a négyből: a legjobb interaktív vizsgázó és a legjobb csontozó lett az országos versenyen. A külsőségek nem számítanak, de meg kell említeni, hogy a tizennyolc esztendős fiú karcsú, elegáns, finom, modern srác. Nem igaz rá a sztereotípia a nagydarab, pirospozsgás, vasöklű hentesről. Ám tíz saját kése van évek óta - csontozó, bontó, daraboló, szúró – kézre állók, neki „engedelmeskedők”. Ereje az ügyességében és alaposságában rejlik. Ja, és kést soha nem ajándékozunk, teszi hozzá az „ősi” szabályt. Túl sokan nem jelentkeznek komplex hentesképzésre manapság, ahol az állatok levágása is része a szakmai tudásnak. Nem véletlen, hogy a minőségi honi képzés után külföldről és mindenhonnan kapkodnak a jó magyar szakemberekért!