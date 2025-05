Cser-Palkovics András: Kiemelt figyelmet fordítunk az oktatási intézményeink felújítására és bővítésére!

– Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is kiemelt figyelmet fordítunk oktatási intézményeink felújítására és bővítésére. Összesen mintegy 30 milliárd forintot költünk ezekben az években az általános és a középiskolák korszerűsítésére a fenntartókkal közösen, zömében állami, kisebb részben európai uniós és városi forrásokból – kezdte bejegyzését a Facebook-oldalán a Cser-Palkovics András polgármester, amelyben kiemelte, hogy az év elején elfogadott költségvetésben 20,4 milliárd forintot különítettek el fejlesztésre, ebből 12,1 milliárd forint állami forrás, 7,4 milliárd forint saját erő, 100 millió forint pedig már elfogadott uniós támogatás.

Cser-Palkovics András polgármester büszke a Fehérváron történt iskolafejlesztésekre.

Forrás: ÖKK / Simon Erika

Számos iskolában történt fontos energetikai fejlesztés, példaként említett a Munkácsyt vagy a Hétvezért, miközben megtörtént a Tóparti Gimnázium külső és belső korszerűsítése, ami 2024 tavaszára készült el. Örömmel számolt be arról is, hogy az Ybl épületét sikerült megmenteniük, amibe át tudott költözni a gimnázium, így a régi épületben is folyhatnak a munkálatok. Kiemelte a Szakképzési Centrum folyamatban lévő beruházásait is, melynek keretében 6,4 milliárd forintot költenek Székesfehérváron található technikumokra is, az energetikai korszerűsítést célzó fejlesztések részeként pedig további 15 intézményt szerelnek fel napelemekkel.

