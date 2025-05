Bolondballagással is búcsúztak a végzősök a Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnáziumban (Videó)

A Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium végzősei idén is méltó módon, jókedvvel és hagyománytisztelet mellett búcsúztak az alma mater falaitól. A szerenádot követően másnap a Bolondballagás színes forgataga töltötte meg az iskola folyosóit és udvarát. A bolondballagás már hosszú évek óta kedves hagyománya az iskolának. Ilyenkor a végzősök jelmezekbe öltözve, humorral fűszerezve idézik fel a diákévek legemlékezetesebb pillanatait, búcsút intve a tantermeknek és tanároknak. Az idei végzősök is éltek a lehetőséggel, hogy egy utolsó közös, vidám nappal zárják le a középiskolai éveket.

Novák Kovács Zsolt igazgató: a Bolondballagás után jön a komolyabb megmérettetés a diákok számára! Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Bolondballagás után jön a hagyományos ünnepség is!

Bár most még a nevetésé a főszerep, a diákok előtt már ott tornyosulnak az érettségi vizsgák és a nagybetűs élet kihívásai. A bohókás ballagást követően május 1-jén kerül sor a hagyományos, ünnepélyes ballagásra is – egy igazán megható és bensőséges szokásra, amikor virágdíszbe öltözik az iskola, és a tantermek falai között felcsendülnek az ismerős ballagási dallamok. Az intézmény igazgatója, Novák Kovács Zsolt így nyilatkozott: - Egy gimnázium életében a legnagyobb esemény a ballagás – nem azért, mert kiürül az iskola és elbúcsúztatjuk a végzőseinket, hanem mert ez a munkánk lezárása. Ekkor mérettetik meg igazán az elmúlt évek munkájának eredménye, különösen az érettségi vizsgák alkalmával. - A diákok előtt tehát még komoly megmérettetés áll, de a Bolondballagás és a hagyományos ballagás emléke biztosan erőt ad majd a nehéz pillanatokban is.