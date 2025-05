Mintegy 39 ezer ügyet fejeztek be tavaly a bíróságok

Közel 40 ezer ügy érkezett a fehérvári törvényszék bíróságaira, amely az országos érkezés 3,2 százalékát teszi ki. De a peres ügyeket is magas arányban fejezték be egy éven belül. Most összegezzük a Székesfehérvári Törvényszék bíróságainak eredményeit az elmúlt évből.

A fehérvári bíróság dísztermében tartották az összbírói értekezletet.

Fotó: Déri Brenda/FMH

Magas arányban fejezték be a peres ügyeket tavaly a bíróságokon

A Székesfehérvári Törvényszék minden év tavaszán tartja évértékelő összbírói értekezletét, melyet megelőz egy sajtótájékoztató, ahol a törvényszék elnöke, Turcsánné Molnár Katalin ismerteti a nyilvánossággal az előző év eredményeit. E szerint 2024-ben az ügyek összességét tekintve 38 349 ügy érkezett a törvényszék bíróságaira. De ennél valamivel többet 38 593 ügyet fejeztek be a múlt évben, mely az országos befejezés 3,3 százaléka. A járásbíróságokon a befejezett peres ügyek majd 92 százalékát befejezték elsőfokon egy éven belül, másodfokon pedig 6 hónapon belül.

A fentieken túl a sajtótájékoztatón elhangzott: továbbra is az a céluk, hogy független bíráik magas szakmai színvonalon, időszerűen és megalapozottan ítélkezzenek.