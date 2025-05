23 év után megszólal a móri vérengzés egyik elítéltje

A nyomozás kezdetben tévútra futott: egy K. Ede nevű férfit ítéltek el életfogytiglanra, akinek semmi köze nem volt az eseményekhez a bankrablás kapcsán. Csak 2006-ban, egy véletlen felfedezés után jutottak el a valódi elkövetőkhöz. Nagy László a börtönben öngyilkos lett, Weiszdorn pedig jelenleg életfogytiglani büntetését tölti, legkorábban 40 év után szabadulhat feltételesen.

Vasárnap a tények műsorában a bankrablás. Fotó: © TV2

Bankrablás: Emlékek és érvek!

Weiszdorn most, 23 év után először vállalt televíziós interjút a TV2 megújult Napló műsorában, ahol új részleteket osztott meg a mészárlás napjáról. Állítása szerint nem vett részt az emberek kivégzésében, csak a kamera lefogása és az ajtónál való "ügyelet" volt a feladata. Lelkiismerete azonban őt is terheli. A háromrészes sorozat további részeiben megszólal a nyomozást irányító Kovács Lajos, a tévesen elítélt K. Ede, valamint Weiszdorn ügyvédje is, betekintést adva a bűncselekmény és a nyomozás kulisszái mögé.