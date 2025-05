Út a jövő felé, a Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium végzősei is elbúcsúztak.

Május 1-jén, a megszokottól eltérő időpontban, de annál meghittebb hangulatban búcsúztak el a Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium végzős diákjai alma materüktől. Az iskola előkertje ezen a napon ünnepi díszbe öltözött, megtelve ballagó diákokkal, pedagógusokkal, családtagokkal és barátokkal. A tavaszi napsütésben megrendezett esemény méltó módon zárta le a diákok középiskolai éveit. A ballagási ünnepség egyik legmeghatóbb pillanata az intézmény igazgatójának, Novák Kovács Zsoltnak a búcsúbeszéde volt, amelyben az iskolaéveket egy közös utazáshoz hasonlította: - Aki soha nem utazik sehova, annak az összes város a világ végén van. – idézte Annie Ernaux Nobel-díjas írónőt, majd hozzátette: - Az élet a legnagyobb utazás, valódi világcsavargás. Egy ilyen utazás az iskola is. -

A ballagás egyik szép pillanata! Fotó: az iskola

A szimbolikus hasonlaton keresztül a beszéd megidézte a négy vagy nyolc év közös élményeit: a tanórák, vizsgák, versenyek, közösségi események sokszínűségét, a barátságokat, a nehézségeket és a sikereket is. Az igazgató kiemelte: a 46 végzős diák összesen 40 középfokú és 9 felsőfokú nyelvvizsgát szerzett, valamint mindkét osztályból akadt OKTV-döntős, ami kiváló teljesítményre utal. Emellett sport- és művészeti sikerek is szép számmal gyarapították az iskola hírnevét. A beszéd nemcsak az iskolai évek lezárására, de a jövő útjára is bátorította a diákokat: - Járjátok be életetek kacskaringós útját, legyetek bátor utazók… mindig úgy haladjatok életetek útján, hogy fordítsátok arcotokat a nap felé, mert így minden árnyék mögétek kerül! -

Novák Kovács Zsolt igazgató. Fotó: Bokányi Zsolt

A ballagás után jön a nagybetűs élet

A ballagók tarisznyájukban pogácsát, sót és földet kaptak – szimbolikus útravalóként a tudás, az emberi értékek és a gyökerek jelképeiként. A Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium ballagási ünnepsége idén is azt bizonyította: az oktatás több mint tantárgyak sora – egy életre szóló közösség, élmények, fejlődés, és az első nagy lépések a felnőtté válás útján.