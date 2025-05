Külföldi rendszámú autóval baleseteztem. Mit kell tennem? –Mutatjuk!

Amikor megtörténik a baj, az első és legfontosabb dolog hogy megnézzük, van-e sérült. Ebben az esetben azonnal értesíteni kell a mentőket valamint a rendőröket. Ha tudjuk, lássuk el mi magunk is a sérültet, sérülteket ha szükséges. Ezután biztosítani kell a helyszínt, hogy elkerülhető legyen a további balesetek kialakulása. A legnagyobb hiba amit elkövethetünk akár sértettként vagy okozóként, ha elhagyjuk a helyszínt. Ebben az esetben súlyos büntetőjogi következményekkel számolhatunk, főleg ha károkozóként tesszük mindezt.

A legfontosabb, hogy ne essünk pánikba a baleset megtörténtekor. Fotó :terry-lawfirm.com

Ha nincsen sérült, és a baleseti helyszín is biztosítva van, elkezdhetjük a karambol adminisztrációs részét. A baleset helyszínéről, környékéről és a károsult autókról is érdemes minél több fotót készíteni, főként olyat, amiken szerepelnek az érintett gépjárművek rendszámai, ugyanis ha valaki rendelkezünk Ügyfélkapu+-al, vagy Digitális Állampolgársággal, könnyedén lekérhetjük rendszám alapján a gépjárművek adatait a Jármű Szolgáltatási Platform (JSZP) felületén.

Érdemes rendőrt hívni baleset esetén

A legcélravezetőbb dolog karambol esetén rendőrt hívni. Amely bár nem kötelező, de az 1988. évi I. törvény (KKt.) 7/A. § szakasza előírja, hogy baleset esetén kötelesek vagyunk hitelt érdemlően bizonyítani lakcímünket és rendszámunkat, illetve a biztosítónk adatait közölni a másik féllel. Magát a balesetet mi magunk is bejelenthetjük, ha rendelkezünk az EU-ban használatos kék-sárga baleseti bejelentővel, vagy E-kárbejelentő applikációval. Ennek segítségével mi magunk is tudjuk rögzíteni a baleset körülményeit. De fontos, hogy a biztosítónk, és a másik fél biztosítójánál is tegyünk bejelentést. Baleseti bejelentő hiányában az alábbiakat kell rögzíteni. A baleset helyszínét, és időpontját,az esetleges személyi sérülést, az anyagi kár és a tanúk pontos adatait, a másik járművezető kapcsolattartási adatait, a másik járművezető biztosítójának kapcsolattartási adatait a másik jármű típusát, a rendőrség kapcsolattartási adatait.

Külföldi rendszámú autóval történő ütközés során néhány esetben bonyolultabb az ügyintézés

Amennyiben amennyiben a balesetben résztvevő autóknak EU-s rendszáma van, ott használható a fent említett kék-sárga baleseti bejelentő, vagy az E-kárbejelentő. Viszont ha nem EU tagállamú a gépjármű rendszáma, ilyen esetben írni kell a baleset helye szerinti EU-tagállam Gépjármű-biztosítási Szövetségének, hogy adja meg a másik autó biztosítójának úgynevezett levelezőpartnerét. Amennyiben a levelező ismert, a kárbejelentést célszerű ennél a társaságnál megtenni. Ha pedig nem ismert a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) honlapján kell tájékozódni.