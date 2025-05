Az új pápa és a világ legnagyobb kihívásai

– Milyen benyomások érték a pápaválasztás napjaiban? Mennyire érdekelte az amerikaiakat az esemény?

– Komolyan foglalkoztatta őket, ugyanis néhány éve fordulat következett be az Egyesült Államokban. Az addigi legnagyobb lélekszámú egyház, a baptista immár második, mert lélekszámban megelőzték őket a római katolikusok. Ez egyrészt annak a következménye, hogy a migrációval nagyon sok katolikus érkezett az országba, nem csak mexikói, de más latin-amerikai is. Másrészt a katolikus egyházban a fogamzásgátlást nem tartják Istentől valónak, ezért a katolikus családokban általában sok a gyermek, míg a protestánsoknál körülbelül az a helyzet, mint Európában: egy házaspárra 1,8 gyermek jut, ez pedig azt jelenti, hogy fogyatkozik a népesség. Látszott a fokozott érdeklődés, folyamatosan érkeztek a hírek a Vatikánból, szünet nélkül közvetítettek a televíziós csatornák. De nem csak a katolikus amerikaiak érdeklődtek, mások is, hiszen érezték a döntés súlyát, tudták, hogy a pápának fontos szerepe van, például állásfoglalásaival háborúk idején. Tegnap még az Egyesült Államokban ért az új pápa megválasztásának híre, aztán útközben a repülőtereken azt láttam, hogy minden képernyőn az események jelenetei peregnek.

Steiner József a TCM felekezetközi nemzetközi szervezet missziológiai professzora

– Esélyesnek látták honfitársukat, a megválasztott Robert Francis Prevost?

– Ahogyan nálunk Erdő Pétert emlegették, az Egyesült Államokban ugyanúgy foglalkoztatta az embereket az amerikai jelölt személye. Nem vitték túlzásba, de a hírközlők bemutatták az életét, tettek azért, hogy az érdeklődők tisztában legyenek azzal, ki ő és milyen esélyei lehetnek. Prevost chicagói, és én az elmúlt napokban ott is jártam, láttam, hogy számon tartják a megválasztásának a lehetőségét: úgy húsz százalék esélyt adtak ennek a legtöbben.

– Ön protestáns missziológiai professzorként miként tekint a pápaválasztásra?

– A protestánsok a pápát nem Krisztus földi helytartójaként látják, de a katolikus egyház feje, a katolikus egyház pedig 1,2 milliárd hívőt egyesít. Ezért nagyon fontos Róma püspökének a személye, de azért is, mert az elmúlt évszázadban kiderült, hogy a pápai nyilatkozatok, enciklikák, zsinatok nagyon komolyan hatottak a protestáns egyházak működésére. Ugyanígy a római katolikus egyházra is hat az, ami a nagy protestáns egyházakban történik.