Anyák napi időjárás: durva ítéletidő teszi tönkre a vasárnapot

Az elmúlt napok nyárias időjárását ma záporok, zivatarok és erős szél váltja fel. A HungaroMet szerint elsőfokú riasztás van érvényben a zzivatarok miatt több megyében is. Az előrejelzések szerint nem lesz túl szívmelengető az anyák napi időjárás.

Zivatarokt és szelet hoz az anyák napi időjárás. Fotó: Illusztráció / Shutterstock

A HungaroMet tájékoztatása szerint Fejér megyére is citromsárga riasztás van érvényben a zivatarok miatt. Mint írják, a zivatarok környezetében erős, viharos széllökésekre is számíthatunk, amelyek elérhetik a 60-80 km/h-s erősséget. Az intenzív csapadék mellett akár jégeső is kialakulhat.