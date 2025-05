Angol rendőri különítmény Székesfehérváron!

Harminc éve, ezekben a napokban történt egy izgalmas látogatás. Bobbyk érkeztek a Királyok városába, természetesen a hírlap is beszámolt az eseményről: Első ízben jártak Fehérváron angol rendőrök Lancashire megyéből, illetve a partnervárosból, Chorley-ból az elmúlt napokban, akik humanitárius segélyt vittek Romániába, s hazafelé tartva pedig a fehérvári önkormányzat vendégül látta Christopher Grandwell felügyelőt és „különítményét”, akik mindannyian az angol rendőrségnél teljesítenek szolgálatot. Mint a vendéglátóik által szervezett fogadáson és sajtótájékoztatón elhangzott, közel két hete hagyták el Angliát, hogy segélyszállítmányt vigyenek Románia hátszéki területeire. Ez a hatodik hasonló út, amit megtettek, s néhány településre, kórházba, gyermekotthonba, szinte évente visszatérnek a forradalom óta. Ezúttal hat járműszerelvénnyel, mintegy 120 tonna medicinát és egyéb árut vittek magukkal, amely összértéke – ahogy a kapitány mondta –, néhány százezer font. A segélyt lancashirei vállalatok és magánszemélyek adták össze, s a célba juttatásához hozzájárultak szállítóvállalatok is, kamionjaikkal. Külön segélyt vittek olyan szegény sorsú embereknek, akikről listát kaptak romániai partnereiktől, s akik fogadták őket és szállást is biztosítottak számukra. Az ily módon megtakarított pénzt, amely most a fehérvári önkormányzat és rendőrség jóvoltából kiegészül, újabb segélyezésre fordíthatják – tudtuk meg. Az angol rendőröket kedden este fogadta Drescher Attila, az önkormányzat közbiztonsági bizottságának elnöke is, valamint Gara József, városi rendőrkapitány, aki bízik a két testület közötti együttműködésben.