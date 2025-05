A németek fordultak, de mi lesz ezután?

Ebben az életveszélyes versenyben a mai német politikusok is komoly eredményeket értek el az egyelőre részleges lakosságcserét okozó, máris kiszámíthatatlan kimenetelű illegális migráció támogatásával. Tíz év kellett hozzá, hogy valami megváltozzék, hiszen a jövőben már Németország határain vissza lehet utasítani menedékkérőket. Legalábbis ezt jelentette be szerdán Alexander Dobrindt német belügyminiszter, miután hivatalba lépett. Ennek értelmében írásban visszavonják azt a 2015-ből származó szóbeli utasítást, amely ezt eddig nem tette lehetővé. Azért Dobrint finomított egy kicsit: nem arról van szó, hogy mindenkit visszautasítanak, hanem arról, hogy a számokat csökkentik, mert a terhes nők, gyerekek és más sérülékeny csoportok tagjait ezután sem fordítják vissza.

Ez persze csak ködevés, mellébeszélés, ugyanis terhes nők, gyerekek és „más sérülékeny csoportok” eddig sem nagyon voltak az érkezők között. Pontosan emlékszem rá, amikor 2015-ben magyar segélyszervezeti vezetők – közöttük volt a közelmúltban elhunyt nagytiszteletű Kozma Imre atya is, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapítója – hazánk déli határszakaszára látogattak, hogy tájékozódjanak a kialakult helyzetről. Miután visszajöttek Budapestre, ott voltam, amikor kijelentették, hogy nincs humanitárius összefüggése annak, ami történik, mert a tömegesen érkezők szinte kizárólag jókötésű, erős, pénzzel és okostelefonnal remekül ellátott fiatal férfiak. Majd szinte ugyanaz hangzott el, amit tíz év után most a német belügyminiszter bátorkodott kimondani: ha nők, gyerekek vagy betegek jönnek, őket természetesen ellátják a karitatív szervezetek. A valóság kimondását hatalmas felhördülés követte, a balos, liberális média azonnal a „menekültek” pártjára állt, akik természetesen a humanitárius jog szempontjából sem lehettek menekültek, hiszen biztonságos országból érkeztek a határainkra. (Én egy diktatúrából jutottam 1986-ban Kanadába, mégis úgy kivágtak, hogy csak úgy zörgött, amikor megpróbáltam Torontóban maradni.)

Tíz évvel ezelőtt, amikor bemasíroztak hozzánk a fiatal muzulmánok dollárkötegekkel és okostelefonokkal jól felszerelt csapatai – szerencsére annyira üldözték őket, hogy tovább szaladtak a gazdagabb nyugatra –, heteket töltöttem közöttük. Nem csak a határon, Horvátországban és Boszniában jártam, sokszor voltam a Nyugati- és a Keleti-pályaudvarok környékén is. Nyár volt, egy alkalommal dögletes melegben, délidőben kerestem egy helyet, ahol leguríthatok egy korsó hideg sört. A Nyugati mellett találtam ilyet, és bevallom, nagyon drágállottam, ám azért kértem egy korsóval. Beszélgetni kezdtem a felszolgáló lánnyal, aki értetlenségének adott hangot. Elmondta, nem érti ő ezt a menekült dolgot. Náluk méregdrága minden, de épp beszélgetésünk előtt történt meg vele, hogy bejött hozzá két migráns, hoztak egy-egy literes üveget, és mindkettőt aranyáron telekérték márkás vodkával. Pedig egy ötven méterre lévő üzletben ötödéért megvásárolhatták volna ugyanazt, de őket ez láthatóan nem érdekelte. Azt mondta nekem akkor az a lány, hogy szerinte valami nagyon nincs rendben ezzel a nagy menekülthullámmal, valami neki ebben nagyon nem egyenes.

Most, amikor hallom a német belügyminiszter éppen tíz évet késett nyilatkozatát, azt kell mondjam, annak a pincérlánynak több esze, ösztönös morális tartása és realitásérzéke volt 2015-ben abban a pesti vendéglőben, mint Németország és az Európai Unió vezetőinek azóta bármikor. Azoknak, akiknek a valósággal való ritka találkozása tíz éve csak véletlenszerű – vagy egyszerűen csak árulók. Úgy tűnik, a németek, akik eddig a többi elvtársukkal együtt a tarkónkba lihegtek, a hátunkat ütötték és a zsebünkben turkáltak, most felkapaszkodnak mellénk arra a várfalra, ahol mi már tíz éve álljuk a sarat. Várjuk a bocsánatkérést, de aztán majd beszéljünk az anyagiakról is.