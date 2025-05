A jövő sztárjai

Különös érzés egy öt napon át tartó utánpótlás tornát az elejétől a végéig figyelemmel követni, hiszen az ember nem tudja, hogy melyik "gyerek" fog a jövőben Európa elitjébe tartozni. A 17. Puskás-Suzuki-kupa végig remek hangulatban telt, sokan látogattak ki a találkozókra és szurkoltak a fiataloknak. A játék minőségére sem lehetett panasz, remek megoldásokat, fiatalos, pimasz megmozdulásokat is láthattunk. Az ember a torna utáni reggelen értékeli igazán mit is látott pontosan és mekkora élménnyel gazdagodott. Ezek a srácok a jövőben még rengeteg örömet fognak okozni a labdarúgás kedvelőinek. Külön öröm volt látni azt az összetartást, amit a felcsúti akadémia növendékei mutattak egymás felé, hiszen több korosztály is ultracsoportokat megszégyenítő módon biztatta társait.