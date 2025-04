Velencei-tó: Megkezdődött a hajózási évad

A Béke utcai kikötőben sok vezető és díszvendég gyűlt össze a velencei önkormányzat meghívására. Az ok, valójában egy hagyomány megteremtése, ami az ötletgazdák szerint méltó a Velencei-tó számára.

A Velencei-tó hajózási szezonját megnyitották

Fotó: NAGY NORBERT

– A mai nap nem egyszerűen egy bejegyzés a naptárban. a mai nap egy ünnep a Velencei-tó ünnepe, ami évszázadok óta határozza meg nem csak a tájat, hanem a közösségünk összetartó erejét is. A víz összeköt bennünket, a mindennapjaink része. A helyi gazdaság a turizmus a vendéglátás de még a kultúra és a sportélet is a tó köré szerveződik. A tó él és mi együtt élünk vele – kezdte megnyitóbeszédét Krausz György.

Velence polgármestere arról is beszélt, hogy Velence szülöttjeként nagyon fontos volt az egész családjának a tó, mert halászatból és nádvágásból éltek. Emellett beszélt a gyermekkoráról és arról, hogy a Nadap névre keresztelt hajón tette meg az első lépéseit, mert ott dolgozott az édesapja.

– Kötelességünk is van a tóval szemben, vagyis meg kell óvni, védeni, gondoskodni kell róla, meg kell őrizni a jövő generációinak és sokan itt önök közül éppen ezen fáradoznak napról napra, és mi hálásan köszönjük fáradhatatlan és számunkra rendkívül értékes munkájukat. Polgármesterként nemrégiben részt vettem a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság által szervezett egyeztetésen, ahol elhangzott, hogy a szakemberek előrejelzései szerint bizakodásra ad okot a tó vízszintje, és a következő időszakban emelkedhet is. Ezzel együtt továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítanunk a tó vízgazdálkodására és tudjuk, hogy meg kell tennünk minden ehhez szükséges lépést! A Velencei-tó állapota az egyik legfontosabb kihívás amellyel szembe kell néznünk, és nem csak ma, hanem a jövőben is cselekednünk kell azért, hogy ez a páratlan életérzés, amit mi Velencei-tavi emberek nap mint nap átélünk, a jövőben is velünk legyen, és az utánunk érkezőknek is megmaradjon – fogalmazott Velence vezetője, aki beszédének végén hivatalosan is megnyitotta a 2025-ös Velencei-tavi hajózási szezont.