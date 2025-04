Április 12-én délelőtt ismét összefogtak a velenceiek, hogy részt vegyenek a „TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért” országos akció helyi eseményén. Ezúttal az Újtelep városrész került sorra, ahol a lelkes önkéntesek – köztük családok, baráti társaságok, civil szervezetek – gyűjtötték össze a szétdobált hulladékot. A szemétszedés a közösségi háztól indult, ahol a szervezők kiosztották az eszközöket és útba igazították a résztvevőket.

Velence így szedte a szemetet: Újtelep is tisztább

Fotó: Horváth-Szabó Nóra

Az eseményről Krausz György polgármester a város közösségi oldalán számolt be, kiemelve:

„November után februárban, és most áprilisban ismét szemeteszsákot ragadtunk – ezúttal a TeSzedd! országos akció keretében. Minden alkalommal felemelő élmény látni, milyen sokan érzik magukénak a városunkat. Velence tisztasága, rendezettsége valóban sokunknak fontos közös ügy.” A polgármester ugyanakkor figyelmeztetett arra is, hogy sajnos még mindig vannak, akik felelőtlenül szemetelnek, sőt, egyes hulladékszállítók szabálytalanul, a város határában rakják le a rájuk bízott hulladékot. Ez pedig – mutatott rá – jogsértő és komoly környezeti kárt is okoz. „A változás elérhető, csak eleget kell róla beszélni, sokszor kell felhívni rá a figyelmet. Közösen formálhatjuk azt a szemléletet, hogy szemetelni nem menő – összeszedni viszont igen!” – hangsúlyozta.

A nap végén a Velence Közalapítvány bográcsos finomságokkal és jó hangulattal vendégelte meg a résztvevőket, a lebonyolítást pedig a Velence Városgazdálkodó Kft. segítette.