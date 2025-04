Varga Gábor: "Ukrajna EU-csatlakozása súlyos veszélyeket rejt Magyarország számára"

Varga Gábor, Fejér vármegye déli részének országgyűlési képviselője, aki maga is a mezőföld szívében él és dolgozik, világosan látja a veszélyeket. Az ukrán csatlakozás szerinte nem egyszerű politikai döntés: megélhetés, biztonság és családok sorsa forog kockán. Számára ez a térség nem csupán egy választókerület: itt van az otthona, itt él a családja, itt gyökerezik az élete. Miért mond határozott nemet a képviselő? Beszélgetésünkből kiderül!

Varga Gábor országgyűlési képviselő. Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Az Európai Unió történetének egyik legfontosabb kérdése került napirendre: csatlakozhat-e Ukrajna az EU-hoz? A kérdésről országos szavazás zajlik majd, ahol minden választópolgárnak lehetősége van kifejezni véleményét, egyetlen érvényes válasz adható: IGEN vagy NEM.

Fejér vármegye déli részének országgyűlési képviselője, aki személyesen is jól ismeri a magyar termőföld értékét és a gazdák mindennapi küzdelmeit, így különösen is érzékelheti a leselkedő veszélyt! A mezőföld szívében a föld nemcsak munka, hanem megélhetés, hagyomány és családi örökség – vallja Varga Gábor. A térség tradicionális gazdálkodói, akik generációk óta a földből élnek, most egzisztenciális fenyegetéssel nézhetnek szembe. Itt a földdel való kapcsolat több mint politika: ez az életünk, az otthonunk, a múltunk és a jövőnk.

Mennyibe kerülne Ukrajna csatlakozása a magyar családoknak?

Tudjuk jól, ez már nem titok, a nekünk járó uniós források jelentős része Ukrajnába kerülne, miközben Brüsszel egy hatalmas közös hitel felvételére készül, amelyet Ukrajna fenntartására fordítanának. Ezt a hitelt a tagállamoknak, így Magyarországnak is vissza kellene fizetnie, kamatostul. Jó ha tisztában vagyunk vele, ez egy magyar családnak évente több százezer forintos plusz terhet jelenthetne, az összes magyar költség pedig elérheti a 20 ezer milliárd forintot.

Különösen is érzékenyen látja a gazdák jövőjét, tudunk akár konkrétumokról beszélni egy lehetséges ukrán csatlakozás esetében?

Ukrajna hatalmas termőterülete, és ez az egész EU mezőgazdasági területének mintegy harmadát teszi ki, így teljesen világos hogy alapjaiban változtatná meg a földalapú támogatási rendszert. A magyar gazdák elveszítenék a jelenlegi támogatásaikat, hiszen a források nagy része Ukrajnába vándorolna. Ez ellehetetlenítené a hazai mezőgazdaságot.