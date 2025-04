Micsoda mérföldkő! Joggal lehetnek büszkék tűzoltóikra a Vál-völgyiek (galéria)

A fontos mérföldkő alkalmából tartott váli ünnepségen több prominens személy is tiszteletét tette. Köztük volt Geiger Zoltán Csaba, a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság alezredese, Domak Tibor, a vármegyei tűzoltó szövetség alelnöke, Vörös Tamás, Érd Hivatalos Tűzoltóság parancsnokhelyettese, valamint Tessely Zoltán, a Pannónia Szíve országgyűlési képviselője is. Vál Község Önkormányzatát a képviselő-testület tagjai és Csókás Zsolt alpolgármester képviselte a fontos eseményen, ahol szép számmal jelentek meg a váliak, akik együtt ünnepeltek a boldog békeidőkben alakult Váli Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel, melyek erősségét és létjogosultságát mi sem bizonyítja jobban, hogy immáron hosszú generációk óta, háborúkat, s politikai rendszereket is átvészelve segíti a helyieket és környékbelieket. Tudják, a tűzoltók azok a hétköznapi hősök, akik oda sietnek, ahonnan más menekül.

„A 140 év nem csak egy szám, hanem kitartó és áldozatkészség és a közösségért tenni akarás lenyomata" – mondta Csókás Zsolt, Vál alpolgármestere.

Fotó: Nagy Norbert

– Az 1885-ös alapítás óta a Váli Tűzoltó Egyesület a biztonság, a bátorság és a közösség szolgálatának szimbólumává vált. A 140 év nem csak egy szám, hanem kitartó és áldozatkészség és a közösségért tenni akarás lenyomata. Olyan férfiak és nők története, akik nem riadtak vissza a kihívásoktól, akik készek voltak az életüket is kockáztatni mások életének védelme érdekében – kezdte ünnepi beszédét Csókás Zsolt alpolgármester. Emlékeztetett, a 2025-ös év az elmúlt 14 évtized tiszteletének éve, azoké az embereké, akik a legnehezebb időben is kiálltak közösségük mellett és azoké, akik jelenleg is nap mint nap őrzik és ápolják ezt az örökséget, amely példaként áll előttünk, hogy a közösségünk értékeit mi magunk formáljuk.

Az évfordulós ünnepségen a versenyeken a legjobbak között helytállókat is köszöntötték, kiemelve utánpótlásban sincs hiány az egyesület. Mint elhangzott, Válon nagy hagyománnyal bír az önkéntes tűzoltók tevékenysége.

A születésnap tiszteletére tabló készült az egyesület tagjairól.

Fotó: Nagy Norbert

Nagy István, az egyesület elnöke felidézte az önkéntesek életének főbb állomásait, visszatekintett a sok végrehajtott a feladatra és beavatkozásra hangsúlyozva, hogy minden eszköz és tudás rendelkezésre állt korábban és ma is a műszaki mentéshez. Az 1974-ben épített laktanyát megemlítve hangsúlyozta, hogy önkéntes munkából épült, amelyet a közelmúltban újították fel a kor igényeinek megfelelően és folyamatosan igyekeznek korszerű berendezéseket beszerezni.