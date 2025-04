Ez rettentő közel volt: videón a dunaújvárosi tűzgömb

A különleges fényjelenségeket az ország számos pontján megfigyelték: Sopronból, a Balaton környékéről, sőt Mogyoród térségéből is többen észlelték a hirtelen felvillanó, majd elhalványuló fénycsóvákat. Dunaújváros lakói közül is többen látták a látványos tűzgömböt, amely néhány másodpercig világította be az eget, mielőtt elenyészett volna a horizonton.

Képen látható a tűzgömb

Forrás: idokep.hu

Szakértők szerint a tűzgömbök meteorok, amelyek a Föld légkörébe lépve hatalmas sebességgel égnek el, és időnként különösen látványos fényjelenséget produkálnak. Bár ezek az események ritkák, nem példa nélküliek – az elmúlt években is volt eset, hogy hazánk felett figyeltek meg hasonlókat.