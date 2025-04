Emlékek kövébe vésett fájdalom : 110 éve kezdődött az örmény genocídium

Székesfehérvár is csatlakozott azokhoz a településekhez, ahol az örmény genocídium emlékét őrzik és ápolják. A Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében zajló esemény a Béke téri orosz katonai temetőnél kezdődött, ahol az örmény katonák sírjánál helyeztek el koszorút. Az emlékezés szavai Abkarovits Gézától, Örményország első tiszteletbeli konzuljától hangzottak el, aki felidézte: 1915-ben nem csupán egy nép testét, hanem annak hitét, kultúráját és múltját próbálták megsemmisíteni. A tragédia során mintegy másfél millió örmény vesztette életét.

A tragédia áldozataira emlékeztek! Fotó: Fehér Gábor /Fejér Megyei Hírlap

Varga István, az örmény önkormányzat elnöke hangsúlyozta, hogy a népirtás során nemcsak civilek, hanem a birodalmat hűséggel szolgáló örmény katonák is az üldöztetés áldozatai lettek. Lefegyverezve, munkaszolgálatra küldve, végül kivégezve – így lett a hűségükből halálos árulás.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Az eseményen jelen volt Lehrner Zsolt és Horváth Miklós Csaba alpolgármester, valamint Deák Lajosné és Békési Ferencné önkormányzati képviselő is. A megemlékezésen Diramerján Artin, az Urartu Örmény Színház alapítója és vezetője saját versét szavalta: „Csak egy darab kő maradjon” – hangzott el, mintegy összefoglalva azt a fájdalmat, amit a túlélők nemzedékei viselnek tovább. A program a Zsolt Utcai Gondozási Központban folytatódott egy filmvetítéssel, amely a történelmi tragédia hátterét mutatta be. A rendezvényen több önkormányzati képviselő is részt vett, jelezve, hogy Székesfehérvár továbbra is együtt érez és emlékezik. Tájékoztatott az ÖKK.