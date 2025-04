Több mint 200 négyzetméterrel bővül a mezőszilasi óvoda – tornaszobát kapnak az ovisok

Az óvoda és később óvoda és minibölcsőde fejlesztése, bővítése az elmúlt években szakadatlanul folyt, most pedig tovább folytatódik azzal a tornaszobával, melynek építése hamarosan megkezdődik. Az erről szóló keddi munkaterület átadás-átvételen Steidl János polgármester a jelenlévőknek elmondta: a mai nappal kezdetét veszi egy 9 hónapos munka, melynek végeztével több mint 200 négyzetméterrel bővül ki a már meglévő épület, melyben kialakításra kerül egy tornaszoba, szertár, ruhatár és akadálymentes mosdó is. De emellett klímaberendezések is kerülnek az épületbe, valamint napelemeket s elhelyeznek a tetőn a szakemberek. A beruházás közel 200 millió forintos pályázati forrásból valósul meg.

A tornaszoba átadás-átvételén Varga Gábor országgyűlési képviselő is jelen volt.

Fotó: Déri Brenda / Fejér Megyei Hírlap

A településvezető hangsúlyozta továbbá, hogy a kivitelezés során ideiglenesen az óvodát áthelyezik a művelődési házba.

– Az új épület csatlakoztatását a már meglévőhöz lehetetlen úgy elvégezni, hogy közben az működik és tele van gyermekkel, ezért az óvoda ideiglenesen július 10. és augusztus 31. között a művelődési házban működik –.

Képen a hamarosan a valóságban is látható tornaszoba feljelölése:

Már kijelölték a tornaszoba terültét.

Fotó: Déri Brenda / Fejér Megyei Hírlap

Az átadás-átvételen jelen volt Varga Gábor, a térség országgyűlési képviselője is, aki a tornaszoba fontosságával kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy a gyermekek korai fejlődésében nagy szerepet játszik a mozgás és a mozgáskultúra elsajátítása, amelyhez elengedhetetlen egy erre a célra fenntartott tér. Varga Gábor megjegyezte: több olyan település van a térségében, ahol úgy érzi nincs méltóképp kihasználva a tornaszoba, éppen ezért bízik abban, hogy Mezőszilason ez nem így lesz és az oda járó gyermekek minden nap élnek a tornaszoba adta lehetőségekkel.