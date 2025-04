Könnybe lábad a szem – a 93 éves bácsi átvehette a róla készült portrét

Akkor úgy váltak el, hogy a képeket majd eljuttatja hozzá valamilyen módon, most pedig ez meg is történt, az újbóli találkozásról pedig felvétel is készült. A fotós a Józsi bácsiról készült képek közül kiválasztott egyet, amelyet vászonkép formájában adott át neki otthonában, de a kép mellett azt a sok száz jókívánságot is tolmácsolta neki, amelyek az első TikTok videója alatt érkeztek. De természetesen most sem maradt el a fénykép, így Gergely azt is megörökítette, ahogy Józsi bácsi kezében tartja a saját portréját.

Hódít a TikTokon a 93 éves bácsiról készült videó.

Forrás: tiktok.com

Almási Gergely fotós TikTok videóján mutatjuk Józsi bácsi reakcióját: