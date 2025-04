Titokzatos üregek, tudományos csodák a lábunk alatt

Meglehetősen sok olyan barlangot találtak, amelyek említésre érdemesek

Forrás: Tarsoly Péter

Fejér vármegyéből milyen természeti csodát említene?

– Nagyon jó kapcsolatunk alakult ki nekünk, a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat Vulkánszpeleológiai Kollektívájának az Örökségvédelmi Hivatallal és a Szent István Király Múzeummal. Többszörös nekifutással kutattuk Alsószentivánon, a vármegye déli részén azt a titokzatos üreget, amit még István nádor korában írtak le, és állítólag maga a nádor is járt ott. Egyelőre nem sikerült bejutnunk, de nagy erőkkel dolgoztunk, több kutatási alkalmat rászántunk és egyre jobban sejtjük, hol lehet a bejárat. De részt vettünk Lovasberényben, egy középső bronzkori földvár kutatásában is annak ellenére, hogy jelenlegi ismereteink szerint ott nincsenek földalatti üregek. De ezt előre nem lehet tudni egy régészei helyszín kutatásánál. A Pákozdvár feltárásában is együttműködünk a múzeummal. Ha Fejér vármegyére gondolok, még a Burok-völgy barlangjait tudom kiemelni – a völgy védetté nyilvánítását egyébként még Eszterhás István kezdeményezte. A Burok-völgyben számos barlang felvétele készült el a kilencvenes évek végére, de nem mindegyiké. Ugyan karsztos, és nem vulkanikus terület, de a fennmaradó barlangok térképészetét, fényképes felmérését, geológiai, biológiai kutatását mi végezzük el. A Velencei-hegységben is akadtak még nagyon szép találataink, de ezekről egyelőre nem szeretnék beszélni, ezek nem nyilvános információk.