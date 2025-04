Szülinap és torta a Lovasban

Ehhez később, 2004 nyarán, a Hétkúti Wellness Hotel is felépült. „A mosoly és nyugalom szigete” – mondják akik már jártak itt. Mindezek mögött ott áll Erzsébet asszony, aki nagy elánnal dolgozott a móri turizmus fejlesztéséért. Szívén viseli a környék turizmusát, színes programokkal, kalandokkal, jótékonysági rendezvényekkel színesíti Mór kulturális életét. Társszervezője Móron a Móri Borkirálynő választásnak, a Szent György Heti Vigasságoknak, az Adventi vásároknak és Pusztavámon a Kwirzedlifesztnek.

Erzsébet életfilozófiája egyszerűnek tűnik, ám megvalósítani, annál nehezebb. Azt vallja ugyanis, hogy bárhol is éljen a világban, holnap többet, jobbat szeretne tenni, mint ma. Mindez hosszú évek sora alatt alakult ki benne, hiszen gyermekkorát Pusztavámon töltötte, ahol szüleivel korán megismerte a szőlőművelés igencsak nehéz fázisait. Férjével, Günterrel, Németországban éltek és amikor visszatértek Magyarországra, egy újabb vállalkozásba kezdtek. Férje halála után – ahogy mondani szokás – rászakadt minden feladat, de a talpraesett

asszonyon itt sem fogott ki a munka. Bárhol is járt a világban, szülőfaluját, Pusztavámot és mellette Mórt sem feledte el. Elkötelezett a hagyomány őrzésében, a tradíciók megélésében és az épített örökség megóvásában. Több civil egyesületnek is tagja, de mind közül kiemelkedik a Pusztavámi Német Nemzetiségi Énekkar, melynek több éve elnöke is.

Érdemes megemlíteni a Móri Bornapokat, mely 1932-ben indult, és napjainkban is a város egyik legfontosabb kulturális eseménye. Erzsébet – ahogy ő maga mondja – rákapcsolódtak ehhez az eseményhez, és elindították a Borkirálynő Választást. Kidolgozták a felvételi pontokat, s a jelöltek ezek mentén kerülhetnek a borkirálynői koronához. A Borkirálynő – a fesztivál ideje alatt – minden eseményen jelen van, tulajdonképpen ő tölti be a háziasszonyi feladatokat. Megbízatása két évre szól.

Erzsébet asszony alapító tagja a Móri Borbarát Hölgyek Egyesületének, amelyet 2024-ben a város Pro Urbe díjjal jutalmazott. Ma már a Borbarát Hölgyek aktív részesei, a város eseményeinek. Nem mehetünk el szó nélkül a közelgő „Ezerjó Fakanálforgató” főzőversenytől, amely a borral készült ételeket favorizálja, a Móri Szent György heti Vígasságok alkalmával kerül megrendezésre. Mondanunk sem kell, hogy ennek a létrejöttében is ott volt Möllmanné Erzsébet. Úgy adódott, hogy az egyik Borrendi összejövetel kapcsán, Tálos Tamás Hegyközségi Elnök odalépett a Borbarát Hölgyekhez és arra kérte őket, hogy tudnának-e gyorsan „összeütni” egy paprikáscsirkelevest. (A paprikáscsirkeleves egy pusztavámi sváb étel, amit Móron is ismerik és általában lakodalmakban szolgálják fel). A kérést tett követte, a hölgyek elkészítették a laktatató ételt. Így indult Móron a főzőverseny, amely minden év április végén megrendezésre kerül.