Feltámadási szentmise a székesfehérvári Székesegyházban

– A sötétségben az asszonyok felkeresték Krisztus sírját. Úgy gondolták, az nyugszik ott, akit a szívük szeretett – kezdte szentbeszédét a megyés püspök. – Ahogy a törvény lehetőséget adott rá, elmentek a sírhoz. Sötét volt. Sötét volt a lelkükben, a szívükben, az elméjükben, a gondolataikban. Sötét volt a világban. Ahogy a sírhoz értek, látták az elhengergetett követ, látták a sírból kiáramló fényt, a feltámadás égi dicsőségét, és egyszerre minden megváltozott velük és körülöttük. Bizonyosságot szereztek arról, hogy Krisztus valóban feltámadt! Elhitték, amire korábban nem is gondoltak, hogy Jézus harmadnapra feltámadt halottaiból. Siettek az apostolokhoz, és elmondták nekik mindezt. Ők is hallották, amit Jézus tanított, és amit jól megtanultak, de nem csak, hogy eszükbe sem jutott, hanem elfogadni is képtelenek voltak, amíg az asszonyok meg nem győzték őket. Futóversenyt rendeztek, siettek a sírhoz meggyőzni magukat az asszonyok szavainak igazságáról. Odaértek a sírhoz.

Fotó: Fehér Gábor /Fejér Megyei Hírlap

Odaért János, a fiatal, akinek valami tisztelet, félelem volt a lelkében, látott mindent, de nem mert belépni, idézte fel a püspök. Aztán megjött Péter, az idős. Bement és megdöbbent, mert minden úgy volt, ahogyan azt az asszonyok állították.

– Akkor már János is belépett, és egyszerre ő is, szívében, lelkében és gondolataiban megváltozott. Újjászületett. A sötétség elmúlt, a félelem és a szomorúság eltűnt, a sír ragyogó fényességet öltött. Látta a jeleket, és már ő is hitt. Mentek vissza többiekhez és elmondták, és megtapasztalták, amit majd Jézus Tamásnak mond – és mond mindannyiunknak –, hogy boldogok, akik látnak és hisznek, de még boldogabbak, akik nem látnak és hisznek. Még boldogabbak mi lehetünk, testvéreim! Mégis sokszor reménytelenségben, szomorúságban, félelemben, bizonytalanságban élünk. Hogyan lehetséges ez? Húsvét után egy keresztény ember hogyan élhet szürkeségben, sötétségben, félelemben, reménytelenségben, aggodalmak között? Szent Jánossal kapcsolatban hallottuk a mondatot, a megfejtést: Péter után a sírkamrába lépve ő is hitt.