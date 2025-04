Driftelő szuperkocsit szúrt ki a polgármester, hatalmas a felháborodás

Hasonló estről a FEOL is írt korábban, amikor Székesfehérváron, a Deák Ferenc utca és a Lövölde utca környékén bőgették a motorokat, csikorgatták a gumikat. Ezúttal egy sportkocsi borzolta a kedélyeket.

Pechére a közterület-felügyelő kamerák felvették, ahogy driftel Székesfehérváron.

Forrás: Cser-Palkovics András / Facebook

– Közterület-felügyelő kollégáimnak tegnap este sikerült felvételeket készítenie egy nagy teljesítményű, nagy értékű és igen feltűnő sportautóról, amint lakott területen driftel. Ez már nem az első eset, hiszen ugyanezt az autót április 20-án, vasárnap éjjel a Gáz utcai körforgalomban is rögzítették a kamerák, szintén driftelés közben. A képeket és videókat továbbítottuk a rendőrségnek, akik megteszik a szükséges feljelentést. Így fogunk eljárni valamennyi esetben a jövőben is – írta Facebook-oldalán Székesfehérvár polgármestere.

Cser-Palkovics András megjegyezte azt is, hogy a város útjai nem versenypálya, erre megvannak a megfelelő helyek. A biztonságra és a pihenés elsődleges szempont.

Kis helyen élünk sokan, gyerekekkel, idősekkel, kutyákkal, babakocsikkal, biciklisekkel, ezért viselkedésünkkel nem csak magunkért tartozunk felelősséggel. A biztonságra és a pihenés lehetőségére is oda kell figyelni. Aki úgy dönt, hogy közterületen fitogtatja a járműve erejét, az a józan ész, illetve a jogszabályok rendelkezései mellett az erkölcs minimumait is semmibe veszi. A jelenség sajnos egyre gyakoribb és joggal borzolja a közhangulatot is, nem véletlenül foglalkozott vele a város közgyűlési szinten is.

