Jó hír reggelre: helyreállt a rend Székesfehérváron, több ezer háztartás volt érintett

„Székesfehérvár, Kápolna tér 2. szám előtti” hibaelhárítás során egy kiterjedtebb hálózati problémát tártunk fel, amely Öreghegy városrész jelentős részét is érinti – közölte még tegnap este a Fejérvíz hivatalos oldalán. Cser-Palkovics András polgármester és Róth Péter alpolgármester is folyamatosan tájékoztatta a lakókat a helyzetről, amiről a FEOL is beszámolt. Reggel érkezett az örömhír is:

Székesfehérvár városának legmagasabb pontján, a Szent Donát kápolna mellett csőtörés történt.

Forrás: Róth Péter/Facebook

Az éjszaka folyamán rendeződött a víz-helyzet. Köszönöm a szakemberek munkáját!

– olvasható az alpolgármester bejegyzésében, aki hozzátette azt is, ha kezdetben kissé zavaros víz folyik a csapból, az ilyenkor még belefér. De később a Fejérvíznél kell bejelenteni.