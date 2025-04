Szívbemarkoló sorok: Az osztályfőnökök köszöntésével indult a Ballagási Hét Fehérváron (galéria)

2013-ban gondoltak először arra, hogy új hagyományt indítsanak Székesfehérvár történelmi városában, nevezetesen, hogy a ballagás hetében köszönje meg a város vezetése a végzős osztályok osztályfőnökeinek azt az alázatos és több éves munkát, amellyel fogták a diákok kezeit a középiskolás éveik alatt. A Kovács Jenő órásmester által megálmodott Órajáték tövében Cser-Palkovics András polgármester felidézte hogyan alakult ki a ballagási hét eseményeinek sora, amely az osztályfőnökök köszöntésével indul, majd bolondballagás, szerenádok, városi ünnepség és ballagás szerepel a naptárban. Mint elhangzott, idén 20 intézményről 83 osztályfőnököt köszöntöttek:

Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András a pedagógusokat méltatta.

– Örülök annak, hogy ismételten együtt tudunk lenni, bár ezeknek az évente visszatérő eseményeknek mindig van egy szomorú velejárója, hogy rájövünk, mennyire gyorsan el is múlik egy esztendő. De közben ez a hét pontosan tudjuk, hogy a város életében mindig meghatározó és mindig fontos. Fontos a hagyományok miatt is. Gondolhatunk majd a holnapi bolondballagásra, ahová szerencsére nagyon sok osztály és csapat jelentkezett, aztán a szerenádokra, szombaton pedig a városi és utána pedig az iskolákban tartandó ballagásokra. És ebbe a nagyon szép hagyományba illeszkedik bele most már több mint 10 esztendeje, hogy az osztályfőnököknek is szeretnénk hálát mondani, és az intézményvezetőknek, tanároknak megköszönni azt az elhivatottságot, amely nélkül a ballagó diákok nem juthattak volna el a ballagásig, nem készülhetnének az érettségire, ki-ki pedig ezen keresztül a felvételire is – fogalmazott a városvezető Cser-Palkovics András, aki Mészáros Attila alpolgármesterrel együtt adta át a hétfői ünnepségen a város közösségének tisztelete jeléül a pedagógusoknak az ajándékokat.

A székesfehérvári ballagók nevében Kaposi Réka búcsúzott a várostól és köszöntötte az osztályfőnököket.

A végzős diákok nevében Kaposi Réka, a Ciszterci Szent István Gimnázium végzős tanulója, a XV. Fehérvári Versünnep harmadik helyezettje köszöntötte az osztályfőnököket, tanárokat. Szívhez szóló sorai meghittek és könnyfakasztóak voltak.

– Attól a naptól kezdve, hogy gólyaként belecsöppentünk a középiskola viszontagságokkal teli életébe, nemcsak néhány papírral, hanem egy új otthonnal, családdal is gazdagodtunk. Hisz kis híján több időt töltöttünk az iskola falain belül, mint otthon. Elkezdtünk érni és élni, érteni és érezni, de ez nem sikerült volna, ha Önök tanárokként, osztályfőnökökként nem állnak ott a hátunk mögött, hogy támogassanak minket. Részesei voltak annak, ahogy elkezdtük megtalálni saját magunkat, kibontani a szárnyainkat, és nyitni a világ felé. És az, hogy milyen emberek lettünk? Nos, annak nem csak részesei, hanem részei lettek. Hisz minden beszélgetés, egy-egy mondat: "Te már megint merre jártál?" vagy "Büszke vagyok rád." ott fog élni bennük, és ezek formáltak minket azzá, akik most is vagyunk. Erre pedig egy egyszerű "köszönöm" nem is lehet elég! Azt hiszem, ennek a hivatásnak ez a legszebb része - hisz magunkkal viszünk egy darabot Önökből, így szavaik bennünk élnek tovább. Minden sikerünkben, örömünkben, felvételiben ott lesznek a háttérben, és mi mosolyogva fogjuk felhívni Önöket, amint megjön az egyetemi értesítő, egy munkalehetőség vagy sikeres állásinterjú. Nem pusztán orvosokat, informatikusokat, idegenvezetőket, színészeket neveltek, hanem embereket is – búcsúzott szeretett tanáraitól Kaposi Réka, aki beszédében Székesfehérvárnak is köszönetet mondott, mint fogalmazott:

Bárhova megyek, ott fogom hordozni a szívem közepén Fehérvárt. A várost. Középiskolámat. Tanáraimat. Büszke vagyok rá, hogy itt nőttem fel. És bármerre sodorjon az élet, tudom, hogy ide mindig hazatérhetek majd.

