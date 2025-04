Gróf Széchenyi Zsigmond feleségére emlékeztek

Széchenyi Zsigmondról valamilyen formában minden évben megemlékezünk, de az idei év attól különleges, hogy ezt az alkalmat második feleségének, Hertelendy Margitnak ’Mangi néninek’ szenteljük, akit volt szerencsém nekem is ismerni – kezdte Asbóth Katalin, az egyesület elnöke, aki úgy érzi, hogy Mangi néni a bizalmába fogadta őt annak idején, hiszen többször is találkozhatott vele, valamint láthatta férje eredeti kéziratait is.

Gróf Széchenyi Zsigmond második feleségének, Hertelendy Margit születésének 100. évfordulójára emlékeztek meg.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A megemlékezésen jelen volt Gyorgyevics Tamás is, aki ugyancsak jól ismerte Mangi nénit, közel 50 év barátság fűzi hozzá. Kettejük baráti kapcsolata nyomán könyv is született Gróf Széchenyi Zsigmond életéből.

Az emlékezők Mangi néni emlékére koszorút, valamint a kedvenc virágát, gyöngyvirágot helyeztek el az emlékműnél, majd pedig hallgatták a róla és férjéről szóló történeteket.

Mangi néni néhány évvel ezelőtt, 96 éves korában hunyt el.