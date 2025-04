Saját forrásból fejlesztették Sukoró egyik legforgalmasabb területének szennyvízhálózatát

A Zöld Pont Helyi Termelői Piac, a Toldi Géza Sportpark és a Fiatalok Háza egyre több látogatót vonz Sukorón, ami idővel túlterheltté tette az eredeti szennyvízelvezetési megoldást. A növekvő forgalom miatt elengedhetetlenné vált a szennyvízhálózat korszerűsítése, amelyet az önkormányzat idén év elejére sikeresen be is fejezett.

A beruházás során a Fehérvári út alatt egy sziklát is át kellett vágni, hogy közvetlenül csatlakozhassanak a települési hálózatra. Ezzel megszűnt a korábban kéthetente szükséges, drága szennyvízszállítás – árulta el Mészárosné Hegyi Gyöngyi, Sukoró polgármestere a feol.hu-nak. - Saját büdzséből valósítottuk meg a fejlesztést, több mint 10 millió forintból. Égetően szükség volt rá, hiszen az akna, ami kezdetben elég volt, már nem bírta a megnövekedett forgalmat – Most már a leglátogatottabb helyszínünk is zökkenőmentesen használható.