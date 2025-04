Sárkeresztúr nem hátrált meg: Országos példa lett a kistelepülés

Kevés település mondhatja el magáról, hogy az elmúlt másfél évtizedben akkora utat tett meg a társadalmi felzárkózás és a békés együttélés terén, mint a Fejér vármegyei Sárkeresztúr. Az egykor súlyos szociális kihívásokkal küzdő község ma már országos szinten is hivatkozási alappá vált – a társadalmi integráció, a közösségépítés és a roma-magyar együttműködés egyik legsikeresebb példája.

Csutiné Turi Ibolya polgármester, Sztojka Attila államtitkár, és Varga Gábor országgyűlési képviselő Sárkeresztúr életéről beszélgettek

Fotó: Varga Gábor hivatalos oldala

Az elért eredmények mögött hosszú évek következetes, szívós munkája áll. A helyi önkormányzat, élén Csutiné Turi Ibolya polgármesterrel, együttműködve a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szakembereivel, szociális munkásokkal, valamint elkötelezett helyi magyar és roma civilekkel, egy olyan közösségi hálót hozott létre, amely képes volt bizalmat, biztonságot és fejlődést hozni a legnehezebb helyzetben élők életébe. A 2008–2009-es évek társadalmi feszültségei után különösen nagy kihívást jelentett a békés együttélés megteremtése. Sárkeresztúr azonban nem hátrált meg. Inkább példát mutatott: hogyan lehet méltósággal, tisztelettel és következetességgel olyan környezetet építeni, ahol mindenki érezheti, hogy van helye, van jövője.

A látogatás egy pillanata

Fotó: Varga Gábor hivatalos oldala

A településen végzett munka elismeréseként nemrégiben látogatást tett a faluban Sztojka Attila, a Belügyminisztérium társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkára is. A látogatás során személyesen győződhetett meg arról, milyen eredményeket hozott az együttműködés és a közös munka. - Sárkeresztúr mellett számos más, kevésbé ismert, ám szintén értékes helyi kezdeményezés is létezik. A kormány továbbra is elkötelezett a felzárkóztatás és a társadalmi integráció mellett, de a sikerhez elengedhetetlen a helyi közösségek elszántsága és részvétele – mondta Sztojka Attila, államtitkár – A siker nem jöhetett volna létre a közösség tevőleges részvétele nélkül. Az érintettek – legyen szó roma vagy nem roma családokról – aktívan részt vállaltak a változásban. Ma már nemcsak lakók, hanem cselekvő részesei egy valóban működő közösségnek – emelte ki a látogatás kapcsán közösségi oldalán Varga Gábor, országgyűlési képviselő.