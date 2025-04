Elsősorban helyszínelő, másodsorban méhész

Tamás Gábor sokáig úgy gondolta, hogy a sport határozza meg az életét, ami bizonyos értelemben így is van, hiszen a rendőri lét velejárója, de gyerekként más elképzelései voltak. Karatézott, kosárlabdázott, röplabdázott, atletizált, majd jött a foci, ami úgy tűnt hosszú távon is megmarad, de egy sérülés miatt aztán nem válhatott belőle profi játékos, így más vizekre evezett.

Tamás Gábor rendőr különleges hobbit választott.

Forrás: police.hu/Nagy Zoltán

– Balatoni gyereknek vallom magam, kedvemre való volt, hogy próbaidős őrmesterként a Siófoki Rendőrkapitányságon lehettem gyakorlaton, és az is tetszett, hogy miután 2011. augusztus 1-én járőrként felszereltem a Gárdonyi Rendőrkapitányságra, 2013 végén vízi körzeti megbízott lettem a vízi közlekedési alosztályon. A 2015-ös átszervezést követően elvégeztem a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ helyszínelő tanfolyamát, és azóta is baleseti helyszínelőként szolgálok a közlekedésrendészeten – mesélte a police.hu-nak adott interjúban a főtörzsőrmester, melyből az is kiderült, hogy ekkor jött az életébe a máig tartó hobbi, ami aztán vállalkozássá nőtte ki magát: a méhészkedés.

– Az akkori szomszédom, Horváth Tamás, méhészkedésre adta a fejét és érdekelt, hogy csinálja. Átjártam hozzá, és egyre nagyobb kedvet éreztem hozzá. Tulajdonképpen adta magát, hogy erre kéne fordítanom a 24 órás szolgálatot követő három szabadnapomat, és ő is benne volt, hogy vágjunk bele, aztán a hobbi átalakult. Vállalkozást indítottam, természetesen a rendőrkapitány hozzájárulásával, amelyben főként én tevékenykedem, de sokat segít a feleségem. Anno három méhcsaláddal indultunk, de a mögöttünk lévő télen már 64 családdal teleltünk – folytatta.

Forrás: police.hu/ Nagy Zoltán

A méhész rendőr szenvedéllyel mesélt a mézkészítés fortélyairól

Mint mondta, nem gondolta volna, de a méznyalóka a legkelendőbb termékük.

– Ahhoz képest, hogy kilenc évvel ezelőtt hobbinak tekintettem a méhészkedést, mára az életem részévé vált, bár ennél többről van szó. Kezdettől fogva lenyűgözött a méhek önzetlen szorgalma, fegyelmezett munkája, elképesztő munkabírása és engem is alakított az irántuk érzett csodálat, tisztelet és felelősség tapasztalása. Azért csodálom őket, mert művészetnek tartom azt, amit csinálnak. Miközben beletanultam abba, mire kell figyelnem és ügyelnem velük kapcsolatban, magam is sokat tanultam, és ennek még nincs vége.