Rekord mennyiségű bort neveztek a versenybe

Régóta nincs a kis borvidéki településeknek saját hegyközségük, ezért sok településen vagy civil szervezetek vállalják magukra a borversenyek szervezését. Csókakő borosgazdái éppolyan büszkék és érzékenyek az általuk készített borokra, mint a borvidék többi településén, így minden évben beneveznek boraikkal a borversenyre, melyet a Szent Donát Borrend szervez. A 2025-ös versenyre rekord mennyiségű mintát adtak le a gazdák, akik az eredményhirdetés idején kíváncsian várták, milyen pontszámokat kaptak a tételek?

A Csókakői Szent Donát Borrend vezetése, Zsipi Gyula elnök és Bognár Gábor nagymester fogta össze az aktív tagságot, hogy minden rendben legyen rekord mennyiségű mintát felsorakoztató versenyen Fotó: KIRALY FERENC

Rekord mennyiségű minta, három zsűri

Két, egyenként háromtagú borbíráló bizottság osztotta meg maga között a 98 mintát április 12-én, a helyi művelődési házban, hogy minél pontosabban tudjanak különbséget tenni jó és még jobb bor között. Rossz bor nem volt.

– Közel száz tétel volt a kóstolóban, amit a két bizottság bírált, és a benyomások nagyon jók voltak. Örvendetes, hogy milkyen szép Ezerjó sor volt mindkét bizottságnál, amiu azért is fontos, mert a Móri borvidék meghatározó fajtája. De kiváló Olasz- és Rajnai rizling sor volt, és Generosa borból is szépeket kóstolhattunk. Bár a Móri borvidékre nem jellemző, de kóstolhattunk egy Fehér burgundit és egy Sárgamuskotályt is, úgyhogy összességében elmondható. hogy örvendetes volt a tételsor – mondta Pánczél József borbíráló.

A két szakmai zsűrinek a vezetői, varga Máté és Pánczél József alapvetően elégedettek voltak a versenyre érkező borokkal

Fotó: KIRALY FERENC

Alapvetően szép tételek voltak

A zsűri szakmai elnöke hozzátette:

– Azt mindannyian tudjuk, hogy a 2024-es évjárat nem volt túl könnyű, de ennek ellenére mind a két bizottságnak az volt a véleménye, hogy nem igazán voltak olyan borok, amikre azt kellett volna mondanunk, hogy nem volt itt a helye. Persze voltak okleveles, illetve bronzérem borok is, de alapvetően szép tételek voltak.

A verseny eredményhirdetésén mind a 98 bor gazdája megkapta az okleveleket, melyeket a legtöbben vagy féltve őriznek a fiókban vagy bekeretezve, üveg mögött tartanak a présházak falán. Összesen 24 aranyérem lett, 51 ezüst, vagyis a versenyre beküldött borok negyede arany-, és több mint a fele ezüstérmes lett. A bronzok száma a 2025-ös Csókakői Borversenyen 16 lett, és csupán hat tétel kapott oklevelet.