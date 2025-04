 Reklámfilmet forgatnak a Szúnyog-szigeten

A MOHOSZ velencei-tavi kirendeltségének vezetése az előző években már megszokott módon, idén is benyújtotta a ponty fajlagos tilalmi időszakának feloldására vonatkozó kérelmét az illetékes halgazdálkodási hatósághoz, amit jóváhagytak. Ennek megfelelően május 5-től 30-ig – a kijelölt kíméleti területek és a rezervátum kivételével – nem lesz érvényben pontytilalom a Velencei-tavon, azaz továbbra is zavartalanul szabad zsákmányolni a legnépszerűbb magyar horgászhalból. A méretkorlátozások természetesen továbbra is érvényesek. Május 5-én ugyancsak megkezdődik a harcsa fajlagos tilalmi időszaka, ezért június 13-ig az esetlegesen kifogott példányokat – az idei vonatkozó jogszabályi változásnak megfelelően mérettől függetlenül – nem szabad megtartani, hanem minden esetben vissza kell engedni a tóba. Így kell tenni a compókkal is, amely halfaj egész évben védettséget élvez.



A compó védett faj, példányait vissza kell engedni a tóba Forrás:

Forrás: MOHOSZ



A horgász szervezet egyébként továbbra is, még néhány napig várja a főzőcsapatok jelentkezését az idei évadnyitó rendezvényre.