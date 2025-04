Régi buszok, korhű ruhák és felejthetetlen élmények Fejérben – itt a tavasz legkülönlegesebb fesztiválja

A Vasmű út a Kossuth Lajos utca és a Kohász utca közötti szakaszon május 1-jén, csütörtökön reggel 6 órától éjfélig teljes lezárásra kerül, hogy a rendezvény szabad teret kapjon. Újdonság, hogy idén a Bartók Kamaraszínház is csatlakozik az eseményhez: április 30-án, szerdán 10 és 16 óra között a Bartók Béla téri B épületben (a volt óvoda épületében) a színház megnyitja jelmeztárát a nagyközönség előtt. Az érdeklődők korhű ruhákat kölcsönözhetnek, hogy még autentikusabb élményben legyen részük a fesztivál idején. A jelmezek bérlése ingyenes, azonban kaució ellenében lehetséges, amit kizárólag készpénzben lehet fizetni. A ruhák visszavitelére május 5-én és 6-án nyílik lehetőség, ekkor adják vissza a kauciót is.

A programok sorát 9:30-kor a veterán autók felvonulása nyitja meg, a menet a víztoronytól indulva tesz egy kört egészen a Vasmű útig. A Kultik Mozi szintén bekapcsolódik a fesztiválba: 11, 13, 16 és 18 órakor ingyenes vetítésekkel várják a filmkedvelőket, köztük a tavaly bemutatott "Hogyan tudnék élni nélküled?" című alkotással is, amelynek zenéjét Dunaújvárosban rögzítették.

Természetesen idén is nosztalgikus járatok közlekednek a városban: az Ikarus buszok nemcsak a Béke, hanem a Római városrészt is érintik, sőt, a közönség ismét találkozhat a legendás Csepel autóval is.

Aki szeretne hangulatba kerülni a fesztivál előtt, annak ajánljuk a duol.hu tavalyi galériáját – igazi kedvcsináló képekkel! A teljes programlista szintén a duol.hu oldalán érhető el!