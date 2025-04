Járványügyi nyomozás indult a ragadós száj- és körömfájás miatt

Magyarországon március elején felütötte fejét a ragadós száj- és körömfájás (RSzKF) járvány. Azóta számtalan intézkedést vezettek be, hogy megfékezzék a járvány terjedését, azonban most újabb hatósági korlátozásokat vezetett be a Nemzeti Élelmiszerlánc-bizontsági Hivatal (Nébih). Mutatjuk, hogy mely települések az érintettek.

Ragadós száj- és körömfájás miatt indul járványügyi nyomozás

A Nébih honlapján megjelent listából kiderül, a fertőzés továbbterjedésének kivizsgálása miatt járványügyi nyomozást indítottak. Április 17-én egy rábapordányi gazdaságban igazolták a ragadós száj- és körömfájás vírus jelenlétét – írja a vaol.hu. Hozzáteszik, mintegy 600 állatot számlál az állomány, amelynek egy tehenénél csütörtök reggel jelentkezett a betegség tünete a fejés során. Ennek következtében az országos főállatorvos döntésének értelmében április 21. éjfélig tilos a fogékony állatok mozgatása.

Az elrendelt korlátozás a Vas Népe híre alapján Csánig, Csönge, Kemenesmagasi, Kemenssömjén, Kenyeri, Nick, Pápoc, Répcelak, Szergény és Vönöck településeket érinti.

A fertőzés lehetséges forrásának felkutatása miatt járványügyi nyomozást kezdeményezett a Nébih, amelyről bővebben a vaol.hu-n olvashat.