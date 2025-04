Velencén is gyökeret ereszt az országfásítás: facsemetét ültetett a miniszterelnök-helyettes a Hősök parkjában

Az országfásítási programról

Wass Albert szállóigéjével – „aki fát ültet, bízik a jövőben” – a fa és ember kapcsolatára is kitért az egyébként biológia-földrajz tanár szakos képviselő: - Az erdő fohászából is tudjuk, hogy a fa a bölcsőtől a koporsófedélig végigkíséri az emberi életet. Hiszünk tehát a jövőben, hiszünk a velencei jövőben, s abban, hogy a munkát, amit megkezdtünk jó néhány kormányciklussal ezelőtt, 2026 után folytathatjuk, beleértve az erdősítési programot is.