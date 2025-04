Óriás élő csocsóval, főzőversennyel és bállal ünnepel a település

Május 1-én, 12.00 órakor a sárkeresztesi Polgármesteri hivatal elől indul a veteránjármű-felvonulás autókkal, motorokkal és kerékpárokkal. Ezzel egy időben a sportpályán többféle program közül is választhatnak a látogatók, így például lesz csúszdás ugráló, óriás sakk, -dominó, -élő csocsó, dart foci, óriás amőba és -jenga, szumó, óriás építőkocka-pálya is. 15.00 órától 17.00 óráig óriásbuborék-show szórakoztatja a kisebbeket, míg 14.00 órakor közös palacsintázásra várják a helyieket. De lesz főzőverseny is, amelyen a paprikáskrumpli-készítő tudásukat teszik próbára a résztvevők. A programok a 19.00 órakor kezdődő és egészen hajnali 02.00 óráig tartó bál zárja a sportpályán, a jó hangulatról Veress István zenész gondoskodik.