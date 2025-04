Okostanteremmel bővült a Táncsics Mihály Általános Iskola

Lézervágó, 3D-nyomtató és tabletek várnak a gyerekekre a Táncsics Mihály Általános Iskola újonnan felavatott okostantermében. A diákok által talán a legizgalmasabbnak tartott tanteremben a robotépítéstől- és programozástól kezdve a nyelvtanulásig szinte mindenre van lehetőség, s mindezt a legkorszerűbb felszereléssel. Az okostanterem használatát egy angolóra keretében mutatták be az iskola diákjai, akik tableteikkel rácsatlakozva a központi nagy monitorra, látványos figurákkal, képekkel ellátott feladatokon keresztül gyakorolhatják például az angol nyelvtan szabályait, s nyomon követhetik azt is, hogy a helyes válaszokkal ki hány pontot szerzett. A feladatok és az órák így sokkal dinamikusabbak, pörgősebbek és látványosabbak is, mint a hagyományos füzetbe írogatás és álldogálás a táblánál.

Interaktív módon tanulhatnak a gyerekek az új okostanteremben

Fotó: Fehér Gábor /Fejér Megyei Hírlap

Régi célok, új eszközökkel

Gyermekeink már egy digitális környezetben nőnek fel, ezért az iskolának is azzá kell válnia – fogalmazott köszöntőjében Nagyné Rehák Lilla, a Táncsics Mihály Általános Iskola igazgatója. – Ez nem azt jelenti, hogy sutba dobjuk a rég bevált módszereinket, hanem kiegészítjük azt az új eszközökkel. Természetesen ez azt is jelenti, hogy fel kell vennünk a gyerekekkel a ritmust. Ehhez az iskola nyolc pedagógusa vállalta, hogy részt vesz az Alba Innovár képzésén. Biztosak vagyunk abban, hogy az így megszerzett tudás és a bővülő módszertani eszköztárunk alkalmassá teszi az iskolát arra, hogy megfeleljen a 21. század kihívásainak – fűzte hozzá az intézményvezető.