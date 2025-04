A Nyuszifutás a szünetre messze költözik a vármegyétől

Az egykori hosszútávfutó – aki elsősorban arról ismert, hogy 1998-ban elfutott a finnországi Rovaniemibe és kiérdemelte a Mikulásnagykövet címet – a tavaszi szünetben Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei településekre látogat el a Baptista Szeretetszolgálat közreműködésével, amely többek között Besenyődön, Rohodon, Nyírparasznyán, Tiszaadonyban, Tiszakerecsenyen, Beszterecen, Tiszabercelen, Tiszadobon és Tiszadadán hajtja végre a „Felzárkózó települések” elnevezésű kormányprogramot. Egy nap több helyszín is szerepel a tervekben. A Nyuszifutás mellett a 67 éves sportember élménybeszámolókat tart és természetesen az ajándékozás sem maradhat el. Kovács István – aki annak idején tagja volt a 2008-as pekingi olimpiai játékok magyar fáklyavivőinek –, évente hatvan-hatvanöt kistérségi településre jut el, a közelebbi helyekre saját kerékpárjával.

Kovács István mezőfalvai házának kertjében a Nyuszifutás jelmezét is megmutatta

– Még mindig nagy örömmel megyek bárhová, ahová hívnak, csak keressenek! – mondta a FEOL-nak mezőfalvai otthonában a szívében fáradhatatlan, ma már nyugdíjas sportember. – Természetesen Szabolcsba nem kerékpárral indulok útnak, oda támogatók segítségével utazom el. Minden helyszínre magammal viszem azt az olimpiai fáklyát, amivel Kínában futottam, és amely 2008 óta legalább százhetvenezer kézbe jutott el a becslésem – egyébként meglehetősen szerény becslésem ­– szerint.

Amióta István futott a fáklyával a pekingi olimpián, becslése szerint százhetvenezer kéz fogta már meg a rendezvényein

A Mikulásfutás volt előbb, aztán azon gondolkodott, miként lehetne kiegészítenie a programot, és akkor támadt az ötlete, hogy a tavaszt is jó volna megünnepelni az egészséges mozgás üzenetével. A tavaszi iskolai szünetre tervezett szabolcsi Nyuszifutást Vargha Tamás országgyűlési képviselő, miniszterhelyettes is támogatja, aki százötven ajándékcsomagot küld Istvánnal a szegény körülmények között élő kislányoknak és kisfiúknak. A Mikulásnagykövet az elmúlt harminc évért sokaknak hálás, közöttük vannak régi barátai, Nagy Ivett, Gajzágó Gergő és Fábián Sándor, akik az eltelt évtizedek során rengeteget segítettek neki – és így közvetetett módon sok örömet ajándékoztak a gyerekeknek határainkon belül, de gyakran azon túl is.