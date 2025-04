Nagyszabású majális Kislángon – mutatjuk a részleteket!

Az elhunyt képzőművész, Tárnok Gulya munkáiból nyílik kiállítás május 1-jén 10 órakor a művelődési házban, mely egyben a majális nyitórendezvénye is. A megnyitón közreműködik a Kákics zenekar is, melynek tagja Tárnok Áron az egykori képzőművész fia. Ezt követően kerül sor a májusfa állításra, valamint kezdetét veszik a gyermek- és sportprogramok. De lesz főzőverseny és érkeznek fellépők is. A nap zárásként pedig retro fényfestést tartanak DJ Zölddel. Utóbbi egy igazi kuriózumnak számít, ugyanis miközben bakelit lemezen játszák az ikonikus magyar retro slágereket különböző mintákat, rajzokat is megjelenítenek a falakon egy projektor segítségével – tudtuk meg Perényi László, intézményvezetőtől.