Holnap tárgyalnak Nadapon a rét helyzetéről

A FEOL az elmúlt időszakban többször írt a Nadapi-rét környékén élők problémájáról, arról, hogy a járművek tulajdonosa rossz állapotban lévő ­– a tervei szerint egyszer talán old timer-ként újjászülető – autókat helyezett el nagy számban a természetvédelmi szempontból kényes hegyoldalon. Elmondta a vármegyei hírportálnak a véleményét mások mellett Köteles Zoltán nadapi polgármester és a gépkocsikat a helyszínre szállító alapítvány nevében Vadas Tamás is, miközben a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya vizsgálatot folytat, amely jelenleg is tart. Nadap képviselő-testülete elvileg ma, a nyílt ülés tizedik napirendi pontjaként tárgyal majd a terület helyi védettség alá való helyezéséről, a rendelkezést foganatosítani azonban tudomásunk szerint aligha lehet az ingatlan tulajdonosának a beleegyezése, hozzájárulása és közreműködése nélkül.

Még mindig a helyszínen vannak az autók, amelyek miatt országos nyilvánosság előtt folyik a vita

Forrás: FMH-archívum

Országos jelentőségű védett természeti terület a nemzeti park, a tájvédelmi körzet, a természetvédelmi terület, melyeket a természetvédelemért felelő miniszter rendelettel nyilvánít védetté. A helyi jelentőségű védett természeti területek védetté nyilvánítása a települési önkormányzatok hatáskörébe tartozik. Erre elvileg bárki javaslatot tehet. Az önkormányzathoz beérkezett javaslatot az eljárásért felelős jegyzőnek meg kell küldenie az illetékes nemzeti park igazgatóságának, azzal, hogy az nyilatkozzon, kívánja-e az adott területet országos jelentőségű védett természeti területté nyilvánítani. Az igazgatóság nemleges válasza esetén megindulhat az előkészítő eljárás, majd annak sikeressége esetén a képviselő testület védetté nyilvánító rendeletet alkothat. A védetté nyilvánító jogszabályban rendelkezni kell a terület jellegéről – természetvédelmi terület, természeti emlék –, illetve annak tartalmaznia kell a terület jellegét, kiterjedését, helyrajzi számos jegyzékét, valamint a korlátozásokat, tilalmakat is. A védetté nyilvánító rendeletnek része kell legyen a területre vonatkozó kezelési terv is, melynek tartalmi követelményeiről külön jogszabály, rendelet intézkedik.