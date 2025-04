Brüsszel intézkedik, és ennek a magyar autósok nagy része nagyon nem fog örülni

Ismét lecsaphat Brüsszel, amely miatt most az autósok fogathatnák a fejüket. Az Európai Bizottság szeretné megváltoztatni a járművek műszaki vizsgáztatásáról, nyilvántartásáról és közúti ellenőrzéséről szól szabályokat, mely a közúti balesetek és a környezettszennyezés ellen lépne fel a változásokkal – írja a vg.hu. Mutatjuk mely autókat érintené az évente kötelező műszaki vizsga.

Mutatjuk mely autókat érintené az évente kötelező műszaki vizsga.

A legújabb brüsszeli találmány, évente kötelező műszaki vizsga

A javaslat szerint a tíz évnél idősebb autókat kellene évente újra műszakiztatni, és kötelező lenne a rendszeres műszaki vizsga a 125 köbcentisnél nagyobb motorokra is. Az Európai Bizottság szerint ezzel 2026 és 2050 között akár 7 ezer életet lehetne megmenteni és 65 ezer súlyos sérülést megelőzni – írja a vg.hu. A testület azt állítja, a régi járművek gyakrabban hibásodnak meg, ami miatt több balesetet is okozhatnak, ráadásul sok káros anyagot bocsátanak ki. Emellett az ellen is szeretne fellépni brüsszel, hogy minél kevesebb legyen a kilométerórák tekergetése, amelynek érdekében minden szervizelés és javítás alkalmával rögzíteni kellene az óraállásokat és azt egy nemzeti adatbázisba kellene gyűjteni.

A tíz évnél régebbi autók mellett változna az elektromos autókra vonatkozó műszaki vizsga is, hiszen egy olyan vizsgálatot vezetnének bem amely például az autók szoftvereit is megvizsgálnák.

Arról, hogy milyen változásokat tervez még az Európai Bizottság az autósokat illetően IDE KATTINTVA olvashat.