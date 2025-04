MÁV: Így változik a menetrend húsvétkor

„Válts jegyet előre, magadnak és másoknak is segítesz!” – üzeni a MÁV-csoport közleményben az utasoknak, amely a FEOL-hoz is eljutott. Mint írják, az elővételben váltott jegyekkel maguk az utasok is segíthetik a többletkapacitások elosztását, hiszen ennek birtokában a társaság valóban ott vetheti be a megerősített járatokat, ahol azokra leginkább szükség lesz.

Húsvéti erősítéssel készül a MÁV.

Fotó: MW/Archív

A menetjegyek kényelmesen megvásárolhatók a jegykiadó automatákban, online, valamint a MÁV applikációban és MÁV+ applikációban, amellyel már az autóbuszokra is megválthatók a helyközi menetjegyek és helyjegyek. Az utazás megtervezéséhez az EMMA weboldalt, a MÁV-csoport integrált menetrendi útvonaltervezőjét ajánlják.

A MÁV-vonatközlekedésben a következő változások lesznek:

április 17-én a pénteki napra,

18-án a szombati,

19-én és 20-án az ünnepnapi,

21-én a vasárnapi,

22-től a munkanapi közlekedési rend szerint járnak a vonatok.



VOLÁN-járatok közlekedési rendje is változik:

április 16-án, szerdán munkanapra és a hét utolsó tanítási napjára,

17-én, csütörtökön a hét utolsó tanítási szünetes munkanapjára,

18-án, nagypénteken munkaszüneti napra,

19-én, szombaton szabadnapra,

20-án, húsvét vasárnapján munkaszüneti napra,

21-én, húsvéthétfőn a hét első tanítási szünetes munkanapját megelőző munkaszüneti napra érvényes menetrend szerint indulnak a buszjáratok.

További információt ITT olvashatnak a változásokról!