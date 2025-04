Mama, a kutyaszitter

A két ’kutyagyereket’ általában leadjuk a mamának, ha elutazunk vagy nem vagyunk otthon huzamosabb ideig, hogy ne legyenek sokat egyedül a lakásban. Így tettünk húsvétkor is, amikor a férjem családjával töltöttük a nap nagy részét. Dolgunk végeztével mentünk értük és jellemzően, amikor meghallják, hogy csapódik a kocsiajtó a kapu előtt már ugatnak és szaladnak is felénk. Ez most nem így történt és néhány másodpercig azt hittem kettő helyett egy kutyával térünk haza. Mazsola kegyesen mászott ki az ágyból, amikor szólítottam, Blue viszont sehol nem volt. Sem a kertben, sem a házban. Percekig szólítgattuk mire valahogy megláttuk, hogy a szomszéd kertben héderel a másik kutya társaságban, akit egészen addig a kerítés túloldaláról a maga hat és fél kilójával szét akart tépni. De ott valahogy barátokká váltak. Azt viszont azóta sem tudjuk, hogy hogyan jutott át.