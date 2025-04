Új korszak kapujában: Nagy nyertese lehet a beruházásnak Fejér vármegye déli része is!

A hír nemcsak országos, hanem térségi jelentőséggel is bír, különösen Fejér vármegye déli területei és azon belül is Sárbogárd szempontjából, erről számolt be nemrég társlapunk a Világgazdaság. M8, a jövő beruházása lehet a térségben!

A térképen jól látszik a tervezett M8-as beruházás útvonala! Fotó: MKIF

M8: a jövő útja lehet a beruházás

Az M8-as autópálya a tervek szerint Kecskeméttől Sárbogárdig fog futni, majd innen M200 néven halad tovább Komáromig, végül az M1-es autópályánál csatlakozik az európai gyorsforgalmi hálózathoz. Ez a kelet–nyugati tengely nemcsak tehermentesítheti az M0-s körgyűrűt, hanem új gazdasági lehetőségeket is nyithat a közép-dunántúli térség számára. A fejlesztés lebonyolítása a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) feladata lesz, amely az M8-as három szakaszát külön projektként kezeli:

Sárbogárd (M200)–Dunaújváros (M6): 23 km új szakasz építése és üzemeltetése

Dunaújváros–Dunavecse: 5,2 km már megvalósult, jelenleg fenntartási szakasz

Dunavecse–Kecskemét-észak (M5): 53,7 km új építés és jövőbeli fenntartás

Sárbogárd: Egy új logisztikai és közlekedési csomópont születhet!

Sárbogárd stratégiai elhelyezkedésének köszönhetően különösen nagy nyertese lehet a beruházásnak. A település az új autópálya csomópontjaként nemcsak a közlekedési kapcsolatokban kap új szerepet, de hosszú távon gazdasági és ipari fejlődés motorjává is válhat. A város adottságai – meglévő vasúti kapcsolatai, földrajzi közelsége Dunaújvároshoz, valamint kedvező iparterületi lehetőségei – kiváló alapot adnak arra, hogy az M8-as révén régiós központtá fejlődjön. Emellett az új közlekedési infrastruktúra könnyebben elérhetővé teszi a fővárost és a nyugati országrészt, ami vonzóbbá teheti a környéket a befektetők és vállalkozók számára is.